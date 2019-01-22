تعيينات جديدة بـ”المستقبل”… صقر وحوري بالطليعة

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أصدر رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري، بالاستناد إلى النظام الداخلي والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له من المكتب السياسي، سلسلة قرارات تنظيمية على صعيد إعادة تشكيل هيئات التيار، تضمنت الآتي:

أولاً: تعيين النائب السابق عمار حوري مستشاراً في مكتب الرئيس.

ثانياً: إعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة وفقاً للآتي:

1- أحمد الحريري أميناً عاماً.

2- النائب السابق عقاب صقر مساعداً للأمين العام للشؤون السياسية والتثقيفية.

3- وسام شبلي مساعداً للأمين العام للشؤون التنظيمية.

4- جلال كبريت مساعداً للأمين العام لشؤون الفعاليات التمثيلية.

5- فادي تميم مساعداً للأمين العام لشؤون العلاقات العامة.

6- عبد السلام موسى منسقاً عاماً لشؤون الإعلام.

7- أحمد رشواني منسقاً عاماً لشؤون العلاقات الخارجية.

8- محمود الجمل عضواً في مكتب الأمانة العامة.

9- محمود القيسي عضواً في مكتب الأمانة العامة.

10- رندة كعكي أمينةً للسر.

ثالثاً: تعيين سامر سوبرة منسقاً عاماً في بيروت، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقية بيروت خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام.

رابعاً: تعيين سعيد ياسين منسقاً عاماً في البقاع الأوسط، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقية البقاع الأوسط خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام.

خامساً: تعيين علي صفية منسقاً عاماً في البقاع الغربي وراشيا، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقية البقاع الغربي وراشيا خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام.

سادساً: توحيد النطاق الجغرافي للمنسقيات الثلاث التالية: الكورة، زغرتا، البترون وجبيل في نطاق جغرافي واحد، وتكليف مكتب الأمانة العامة اتخاذ اجراءات التوحيد بين الهيئات التنظيمية للمنسقيات الثلاث السابقة خلال فترة شهرين.

وفي ضوء القرارات أعلاه، صدر عن الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ما يلي:

1- تعيين مختار سليمان حيدر مستشاراً للأمين العام.

2- تعيين بسام عبد الملك أمين سر الأمين العام.

3- تعيين أحمد رباح مستشاراً في مكتب الأمين العام.

4- تعيين بسام شكر عضواً في مكتب الأمين العام.

المصدر موقع القوات اللبنانية