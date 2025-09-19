الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين أنطوان شقير رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

منذ 57 دقيقة
المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

A A A
طباعة المقال

أقسم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، وذلك إلى حين تعيين رئيس أصيل.

وجرت المراسم في حضور رئيس الحكومة ورؤساء كلّ من مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية.

    المزيد من أخبار لبنان

    دورية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عند الحدود الللبنانية الجنوبية (أ ف ب)
    اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية انتهاك واضح وصريح لقرار مجلس الأمن 1701
    طقس لبنان
    ارتفاع مجدداً بدرجات الحرارة ورياح نشطة.. وتحذير من خطر الحرائق!
    قوى الأمن الداخلي في لبنان
    عملية خطف وهمية في صيدا.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل!

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟