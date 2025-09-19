تعيين أنطوان شقير رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

أقسم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، وذلك إلى حين تعيين رئيس أصيل.

وجرت المراسم في حضور رئيس الحكومة ورؤساء كلّ من مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية.

