تعيين القاضي القزي رئيساً لمحكمة التمييز العسكرية

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عين القاضي جوني القزي رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية، خلفا للقاضي طاني لطوف الذي أحيل اليوم على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

ولاقى هذا القرار ارتياحا في الأوساط القضائية ولدى المحامين، الذين يعرفون القاضي القزي وما يتمتع به من كفاءة وسمعة طيبة وتواضع. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن اختياره للقاضي القزي لهذا المنصب “جاء بالاستناد إلى مراجعة ملفه وسيرته وتفانيه في خدمة العدالة من خلال المراكز التي شغلها”، معتبرا أن القاضي القزي “كان وسيبقى على قدر المسؤوليات التي يتحملها، وسيثبت في مهمته الجديدة أن قرار اختياره كان حكيما”.