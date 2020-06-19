تعيين غسان يارد أمينا عاما لحزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية
القوات اللبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عيّن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدكتور غسان يارد أمينا عاما للحزب خلفا للدكتورة شانتال سركيس التي قدمت استقالتها.

كما تم تعيين الدكتور وسام راجي معاونا للأمين العام.

وصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، قرار قضى بتعيين الدكتور غسان يارد أمينا عاما للحزب، خلفا للدكتورة شانتال سركيس التي قدمت استقالتها، كما تم تعيين الدكتور وسام راجي معاونا للأمين العام.

وكان يارد قد شغل منصب أمين مساعد لشؤون المصالح في “القوات” منذ العام 2013 وحتى تاريخه.

يذكر ان يارد هو أستاذ محاضر في كلية طب الاسنان ورئيس قسم التعليم المستمر في جامعة القديس يوسف في بيروت. انتخب نقيبا لأطباء الاسنان في بيروت العام 2009 ولغاية 2012، كما انتخب امين عام لأطباء الاسنان العرب، وحائز على وسام الأرز من رتبة فارس، ووسام الطب الفرنسي.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

مصدر مقرب من بهاء الحريري: هجومه على حزب الله لم يأت من عبث وهذا ما سيصيب لبنان…

انتهاء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة

وزني أصدر مشروع مرسوم لنقل اعتماد الى الصحة بقيمة 12 مليار و800 ليرة

جعجع لنصرالله: لحض الدول التي قصدها وضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في…