تعيين قاضٍ جديد للنظر بملف رياض سلامة.. من هو؟

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للأعلام” ان الرئيس لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، عين المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، للنظر بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العالق أمام النيابة العامة منذ اشهر، وذلك بعد قرار رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بناء لدعوة سلامة.

وسيباشر القاضي حاموش دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة التمييزية و المستندات كافة، ليقرر ما إذا كان سيدعي على سلامة وفق طلب النيابة ب”جرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور” ام لا.

القرار القضائي جاء غداة معلومات نقلتها قناة الحدث عن مصادر مطلعة في الولايات المتحدة الامريكية تتعلق بقيام وزارة الخزانة الأمريكية بكشف خيوط علاقات التي تربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل واضح مع حزب الله.

ولفتت مصادر الحدث الى ان “الخزانة الأميركية كشفت علاقة تربط ممولين حزب الله بالمصرف المركزي، موضحة أن واشنطن باتت متأكدة من علاقة رياض سلامة بحزب الله.

المصادر الأمريكية أشارت أيضاً الى ان “الإدارة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على رياض سلامة”.

كما ذكرت بانه “لا يوجد رضاً أميركياً على حاكم مصرف لبنان”.