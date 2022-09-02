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تعيين نائب جديد للمنسقة الخاصة في مكتب الأمم المتحدة المتعلق بشؤون لبنان

منذ ساعتين
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين عمران ريزا من باكستان نائباً للمنسقة الخاصة في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL)، ومنسقاً مقيماً في لبنان. كما سيشغل منصب منسق الشؤون الإنسانية.

ويتولى ريزا هذا المنصب، بحسب بيان للأمم المتحدة، خلفاً للمغربية نجاة رشدي، التي أكملت مهمتها اخيراً”.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه “لإنجازاتها وتمنى لها النجاح المتواصل في مهامها الجديدة بصفة نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

يتمتع ريزا بخبرة دولية تفوق 35 عاماً عبر منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في العمل الميداني. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان في سوريا يشغل منصب منسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق للشؤون الإنسانية.

وكان قد عمل سابقاً في لبنان كنائب رئيس بعثة اليونيفيل ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية. وشغل في ما مضى منصب الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بالإضافة إلى ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. وعمل أيضاً في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف والسودان وهونغ كونغ وفيتنام.

وتولى أيضاً مناصب في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في روما وعمل كمستشار أول للممثل الشخصي للأمين العام في لبنان، وكذلك في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.

ويحمل ريزا ماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من جامعة جونز هوبكنز، بالإضافة إلى بكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة مكغيل. السيد ريزا يتقن اللغة الإنكليزية والفرنسية والأردية.

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