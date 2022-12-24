السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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تغريدة تحذيرية من جنبلاط!

منذ 36 دقيقة
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

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غرد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على “تويتر” وكتب: “يدين الحزب الاشتراكي العملية الإرهابية التي وقعت بالأمس في مدينة باريس والتي استهدفت مواطنين عزل اكرادا وخلقت جوا من الهلع والفوضى. حذار من التطرف العرقي او الديني”.

وكان لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون أمس الجمعة 23/12/2022 بعدما فتح مسلح النار على مركز ثقافي كردي ومقهى كردي مجاور في وسط باريس، اليوم الجمعة، مما دفع العشرات إلى النزول للاحتجاج في الشوارع القريبة مع حلول الليل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجالية الكردية في فرنسا استهدفها هجوم شنيع. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن من الواضح أن المشتبه به استهدف أجانب.

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