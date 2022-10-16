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تغريدة لافتة للسفير السعودي وتحذير!

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 10:14 مساءً
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا:

“وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ”.

وأضاف، “البديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ”.

وتأتي تغريدة بخاري هذه بعد ما أفيد من معلومات عن اجتماع يُعقد الثّلاثاء المقبل، بين السّفيرة السويسريّة لدى لبنان ماريون ويشلت، وممثّلي بعض الأحزاب اللبنانية، في مأدبة عشاء في السّفارة، تمهيدًا لمؤتمر وطني يُعقد في جنيف الشهر المقبل.

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