تغريدة لافتة للقاضية عون بعد غزوة المركزي.. "هل هذا ما يتوق اليه اللبنانيين؟"

غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “هل اصبح تطبيق اشارة قضائية “فولكلور”؟، هل محاولة توقيف احدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي “فولكلور”؟ وهل يجب على القضاء ان ياخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق احدهم؟

ربما للاسف وصف البعض هذا فولكلورا لانه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ خاصة اذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة.

إذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء ان يعتزل لانه يستحيل على القاضي إعمال ضميره في هكذا وضع فيحاسب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلد. هل هذا ما يتوق اليه اللبنانيين في اعلاء دولة القانون فوق اي مرتكب مهما علا شأنه”.

يشار إلى أن القاضية غادة عون وصلت صباحاً إلى مصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة وقد تمكّنت من الدخول إلى المكان ووصلت إلى الطابق الذي يضمّ مكتب سلامة.

من جهته أكد رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة أن كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نُعامل بطريقة ميليشياوية ونعلن الإضراب.

وأضاف: “نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل ندافع عن كيان مؤسسة ولن نرضى بهذه الممارسات”.

وتابع: “توقّفنا عن العمل اليوم ونعقد في هذه الأثناء اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة لاتخاذ القرار حول مصير مدّة الإضراب مع مطالبة القضاء بالتحرّك للرد على ما تقوم به القاضية غادة عون”.