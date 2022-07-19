الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تغريدة لافتة للقاضية عون بعد غزوة المركزي.. "هل هذا ما يتوق اليه اللبنانيين؟"

منذ 39 دقيقة
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

A A A
طباعة المقال

غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “هل اصبح تطبيق اشارة قضائية “فولكلور”؟، هل محاولة توقيف احدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي “فولكلور”؟ وهل يجب على القضاء ان ياخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق احدهم؟

ربما للاسف وصف البعض هذا فولكلورا لانه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ خاصة اذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة.

إذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء ان يعتزل لانه يستحيل على القاضي إعمال ضميره في هكذا وضع فيحاسب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلد. هل هذا ما يتوق اليه اللبنانيين في اعلاء دولة القانون فوق اي مرتكب مهما علا شأنه”.

يشار إلى أن القاضية غادة عون وصلت صباحاً إلى مصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة وقد تمكّنت من الدخول إلى المكان ووصلت إلى الطابق الذي يضمّ مكتب سلامة.

من جهته أكد رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة أن كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نُعامل بطريقة ميليشياوية ونعلن الإضراب.

وأضاف: “نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل ندافع عن كيان مؤسسة ولن نرضى بهذه الممارسات”.

وتابع: “توقّفنا عن العمل اليوم ونعقد في هذه الأثناء اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة لاتخاذ القرار حول مصير مدّة الإضراب مع مطالبة القضاء بالتحرّك للرد على ما تقوم به القاضية غادة عون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    سلام عرض مع دوكان ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    الارتفاع مستمر بإصابات ووفيات كورونا في لبنان.. إليكم التفاصيل
    المطران ابراهيم خلال استقباله المستشار الأول لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي
    المطران ابراهيم عرض للأوضاع مع مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد يكشف عن موعد رفع الدعم عن الخبر!