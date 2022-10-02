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تغريدة لافتة لوزير البيئة عن إهراءات مرفأ بيروت

منذ 6 دقائق
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على “تويتر”:

“تنفيذا للخطة التي توافقنا عليها مع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال النيابية ستبدأ معالجة الحبوب المتعفنة في الاهراءات هذا الاسبوع بعدما تم الاتفاق مع شركة لبنانية لتزويد مواد التعقيم وتغطية كلفتها من قبل متبرعين من القطاع الخاص، وبعدها يعود العمل لمعالجة الردميات ونقلها”.

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