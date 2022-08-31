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تغريدة "لافتة" لوهاب عن تشكيل الحكومة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2022 7:11 مساءً
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب

رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب

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غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حسابه الخاص عبر “تويتر” كاتبا:

“قرار تشكيل الحكومة إتخذ .لأن إنتخابات الرئاسة متعذرة. والحكومة المستقيلة لا تستطيع فعل شيء”.

 

يشار إلى أنه وفي حال نجح الرئيس ميقاتي في تشكيل حكومته قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي، فإن الحكومة ستعتبر بحكم المستقيلة بمجرد وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة. وفي حال لم يتمكن الفرقاء السياسيون من انتخاب رئيس جديد في البلاد، فيجدر على الحكومة تولي مهامه خلال فترة الفراغ.

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