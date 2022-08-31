تغريدة "لافتة" لوهاب عن تشكيل الحكومة!

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حسابه الخاص عبر “تويتر” كاتبا:

“قرار تشكيل الحكومة إتخذ .لأن إنتخابات الرئاسة متعذرة. والحكومة المستقيلة لا تستطيع فعل شيء”.

قرار تشكيل الحكومة إتخذ .لأن إنتخابات الرئاسة متعذرة. والحكومة المستقيلة لا تستطيع فعل شيء. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 31, 2022

يشار إلى أنه وفي حال نجح الرئيس ميقاتي في تشكيل حكومته قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي، فإن الحكومة ستعتبر بحكم المستقيلة بمجرد وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة. وفي حال لم يتمكن الفرقاء السياسيون من انتخاب رئيس جديد في البلاد، فيجدر على الحكومة تولي مهامه خلال فترة الفراغ.