الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تغريدة لجنبلاط عن "علي مملوك لبنان".. من يقصد؟

21 - سبتمبر - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

ردّ النائب وليد جنبلا على حديث اللواء عباس ابراهيم الاعلامي الاخير، عبر تغريدة جاء فيها “بئس هذه الأيّام التي تخرج أصوات تنسى تضحيات الرئيس نبيه بري وحكمته وحنكته وتدّعي أن رئاسة المجلس النيابي ليست حكراً لأحد”.

وأضاف عبر “تويتر”: “بئس هذه الأيّام التي يطالب مسؤول أمن المواطن بفتح الطرقات أمام شبيحة النظام، بئس هذه الأيّام التي عدنا فيها إلى تعليمات النظام السوري وأحد سفاحّيه عنيتُ علي مملوك لبنان”.

وكان جنبلاط غرد قبل الظهر: “وكأن كل شيء مدروس. يعلن عن الكهرباء الاردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة ازمة الكهرباء فيأتي اجتياح المازوت. تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب، انتهاء بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة. ختامها التنقيب الايراني، فأين دولة لبنان؟”

https://twitter.com/walidjoumblatt/status/1440304725685985282?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رازي الحاج
    بعد حريق رومية... رازي الحاج: نعيش في عصفورية
    المولدات الخاصة
    إحدى الشركات قرّرت إيقاف مولداتها الكهربائية في هذه البلدة... فماذا حصل؟
    لبنان - تعبيرية
    ايران تحسمها: لبنان جبهة متقدمة لنا ومشاع بتصرّفنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!