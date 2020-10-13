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تغريدة لجنبلاط عن مقابلته التلفزيونية في الأمس

منذ 9 ساعات
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر عن مقابلته التلفزيونية في الأمس، قائلاً: “لقد كان كلامي بالامس واضحاً في المحاور الاساسية مع الجديد، وحول اللقاء مع سمير جعجع، والتي كانت فيه وجهات النظر متباينة الا انه لم يطرح قضية التسلح كما ورد في احدى الوسائل الاعلامية”.

 

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