تغريدة لجنبلاط عن مقابلته التلفزيونية في الأمس

غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر عن مقابلته التلفزيونية في الأمس، قائلاً: “لقد كان كلامي بالامس واضحاً في المحاور الاساسية مع الجديد، وحول اللقاء مع سمير جعجع، والتي كانت فيه وجهات النظر متباينة الا انه لم يطرح قضية التسلح كما ورد في احدى الوسائل الاعلامية”.

لقد كان كلامي بالامس واضحاً في المحاور الاساسية مع الجديد وحول اللقاء مع سمير جعجع والتي كانت فيه وجهات النظر متباينة الا انه لم يطرح قضية التسلح كما ورد في احدى الوسائل الاعلامية pic.twitter.com/6ydy27cxCx — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 13, 2020