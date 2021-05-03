تغريدة لـ بهاء الحريري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

غرد الشيخ بهاء الحريري على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “منذ انتفاضة ١٧ تشرين، لاحظنا كماً هائلاً من الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات”.

وأضاف الشيخ بهاء الحريري “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ينبغي تعزيز الحق المشروع لحرية الصحافة في لبنان التي لطالما اشتهر بها لأنها المبدأ الأساسي للديمقراطية الحقيقية”.

منذ #انتفاضة_١٧_تشرين، لاحظنا كماً هائلاً من الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. في #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، ينبغي تعزيز الحق المشروع لحرية الصحافة في لبنان التي لطالما اشتهر بها لأنها المبدأ الأساسي للديمقراطية الحقيقية. https://t.co/rLQPGm41OX — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 3, 2021