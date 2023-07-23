تفاصيل الاتصال بين وزير الخارجية بو حبيب ونظيره السويدي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب اتصالا من نظيره السويدي توبايس بيلستروم، أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف، والإساءة إلى المعتقدات والرموز الإسلامية.

من جهته، رحب الوزير بوحبيب بهذا الموقف، وشجعه على “قيام السويد بخطوات عملية إضافية في هذا المجال، للحد من مظاهر ومشاعر الكراهية المتنامية والإسلاموفوبيا”.

وأكّد، “احترام لبنان والتزامه باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المصالح والرعايا السويديين على أراضيه، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول”.