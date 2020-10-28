تفاصيل تقرير مستشفى الحريري

صدر التقرير اليومي لمستشفى الحريري، حول آخر مستجدات كورونا، حيث بين أرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 714

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 594 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 2