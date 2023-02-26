تفاصيل جديدة.. صحيفة تكشف حجم الأموال التي أودعها رياض سلامة في البنوك السويسرية

أفادت وسائل إعلام سويسرية، الأحد (26-2-2023)، أن البنوك في سويسرا تحتجز مبلغا كبيرا من ملايين الدولارات تعود لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة المتهم بقضايا مالية.

يواجه سلامة (72 عاما) تحقيقات تتعلق بشبهة غسل أموال وإثراء غير مشروع في لبنان والخارج بعد أن جمع ثروة في البلاد الغارقة في أزمة مالية.

ووجه قاض لبناني، الخميس، اتهامات جديدة بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته السابقة ماريان حويك، بتهمة اختلاس أموال عامة وغسيل أموال.

ينفي سلامة بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه ونادرًا ما يمثل أمام القضاء، على الرغم من الشكاوى العديدة والاستدعاءات والتحقيقات والمنع من السفر الذي صدر ضده قبل عام.

وذكرت صحيفة “سونتاغ تسايتونج” يوم الأحد أن 12 مصرفا سويسريا تلقوا جزءا كبيرا من الأموال التي يُزعم اختلاسها، والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وقالت الصحيفة الأسبوعية السويسرية إن 250 مليون دولار متبقية في حساب رجاء سلامة الشخصي لدى فرع HSBC في جنيف.

وأضاف التقرير أن المبالغ الأخرى انتهى بها الأمر مع UBS و Credit Suisse و Julius Baer و EFG و Pictet، حيث تم تنفيذ المعاملات باستخدام شركة خارجية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

ثم زُعم أنه تم استخدام “مبالغ كبيرة” لشراء أصول عقارية في عدة دول أوروبية.

وقالت صحيفة “سونتاغ تسايتونج” إن بعض الأموال قد تم تجميدها بالفعل، لكن المدعين الفيدراليين لم يكشفوا عن المبلغ.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة التنظيمية للسوق الفيدرالية السويسرية FINMA أجرت تحقيقات أولية في 12 بنكًا سويسريًا “منذ شهور”.

وقال متحدث للصحيفة الاسبوعية انه تم البدء في اجراءات قانونية بحق بنكين في “السياق اللبناني” لكن لم يتم الكشف عن اسمائهما.

يشار إلى أنه قد فتح في لبنان تحقيق في أموال سلامة في عام 2021 ، بعد طلب المساعدة من المدعي العام السويسري للتحقيق بأكثر من 300 مليون دولار في تحركات الأموال من قبل محافظ المركزي اللبناني وشقيقه.