تفاصيل جديدة عن جريمة اغتيال سليم.. ما علاقة شركة تأجير السيارات؟

لا تزال الأجهزة الأمنية والقصائية تعمل على كشف الخيوط الخفية لعملية اغتيال الناشط الحقوقي “لقمان سليم”، حيث أقدم مجهولون على قتل سليم بواسطة خمس طلقات بمسدس كاتم للصوت.

وفي جديد التسريبات فقد كشفت الاعلامية نيكول حجل عبر حسابها على “تويتر” عن تهديدات كان يتلقاها لقمان سليم ويعود تاريخها للعام 2019.

وأفادت مصادر امنية لقناة “الجديد” أنّ “هاتف الناشط لقمان سليم عثر عليه على بعد نحو 300 متر من المنزل حيث كان سليم في بلدة نيحا قبل ان يتم اختطافه واغتياله في احدى الشوارع الفرعية من بلدة العدوسية”.

وتابعت المعلومات ان الناشط لقمان سليم استأجر السيارة في 30 الشهر الماضي وهو يتعامل مع الشركة نفسها منذ مدة.

واضافت ان الشركة عادة ما ترسل السيارة إلى منزله وفي 29 الشهر الماضي سلمته الشركة سيارة مستأجرة الا انه قام بتبديلها شخصيا من مكتب الشركة الواقع في خلدة بعد يوم نظرًا لوجود خلل فيها. وبحسب المعلومات فان السيارة التي استاجرها سليم لا تمتلك جهاز تعقب وقد تم التواصل مع الشركة من قبل العناصر الأمنية لأول مرة اليوم عند الساعة السابعة صباحا بعد العثور على السيارة في بلدة العدوسية.