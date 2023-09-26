تفاصيل صادمة حول جريمة اغتصاب فتاة قاصر.. ومشتبه بهم في قبضة الأمن!

تكشفت تطورات جديدة في الساعات الماضية حول جريمة اغتصاب وابتزاز فتاة قاصر في لبنان.

وفي تفاصيل القضية، أنه تسرب وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة قاصر (14 عامًا) تم استدراجها من قبل فتاة عشرينية اسمها مريم إلى شقة مهجورة، وبعد ضربها وتعذيبها تم اغتصابها من قبل شاب اسمه هاني، فيما تم تصوير هذه الجريمة البشعة من قبل شاب اسمه جمال.

وتبين من المعلومات المتوافرة أنّ “الفتاة القاصر هي من أسرة مفككة وليس لها معيل، وقد تعرضت لصدمة نفسية من جراء ما حصل معها”.

وبعد تصويرها، أرسل الفيديو لوالدتها لابتزازها وتسرب من هاتف الأم بطريقة ما، وأثارت الجريمة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي غصّت بصور المشتبه فيهم، وسط مطالب واسعة بإنزال أشد العقوبات بهم.

وقد تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية، أمس الإثنين، من القبض على المشتبه بهم في حادثة الاغتصاب.

فبعد ساعات من نشر الفيديو، تحرّكت قوة من مخابرات الجيش وداهمت منزل المدعو ه. ك (فلسطيني)، واعتقلته بتهمة اغتصاب قاصر، كما اعتقلت م. إ. ز. (سورية)، وذلك على خلفية استدراج القاصر وتعنيفها واغتصابها وتصويرها.

وأشار مصدر فلسطيني إلى أن “اللجنة الأمنية في المخيمات الفلسطينية قامت بتسليم مصوّر جريمة الاغتصاب ويدعى ج. ع. ه. وهو فلسطيني من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في جنوب بيروت، إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، في حين ذكرت معلومات يتم تداولها أن الهدف من تصوير الفيديو كان ابتزاز الفتاة”.

كما ذكرت وسائل إعلامية نقلًا عن المصدر الفلسطيني أن “الفتاة التي تعرّضت للاعتداء، هي من الجنسية السورية وتعاني من اضطرابات نفسية”.

ونقلت عن مصدر أمني لبناني قوله، إن “التحقيقات متواصلة مع المشتبه بهم بجريمة اغتصاب القاصر، وسنتابع هذا الملف حتى النهاية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة”.