تفاصيل متضاربة.. اليونيفيل تفتح تحقيقًا بمقتل الجنديّ الإيرلندي جنوبًا (فيديو)

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنّ جنديّ حفظ سلام، قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريبًا من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

تيننتي تقدّم بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنيًا الشفاء التام والعاجل للمصابين.

كما قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أن أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث.

تابع: “حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط”.