تفاصيل وحشية لا تصدق.. هذا ما حصل لأم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبية

اوقفت دورية من مخابرات الجيش – مكتب امن النبطية اللبناني حسين جميل فياض في بلدة انصار/النبطية، المتهم بجريمة خطف عائلة المختار زكريا صفاوي ( الام و 3 بنات ) منذ مدة في بلدة انصار/النبطية.

وتم اقتياده الى مكتب مخابرات الجنوب في صيدا لاستكمال التحقيقات.

وفي التفاصيل، قُدمت شكوى باختفاء ام وبناتها الثلاث في بلدة انصار الجنوبية مطلع شهر آذار الحالي، وبعد التعقبات استجوبت القاضية غادة ابو علوان المدعي العام في النبطية المدعو حسين جميل فياض الذي وجهت اليه تهمة الخطف الام هي الزوجة السابقة للمختار زكريا صفاوي اختفت مع بناتها منذ 2 آذار وتردد ان فياض كان خطيب أحدى بناتها.

وبعد التحقيق معه لم يتبين للقاضية ابو علوان أية شبهات فأخلت سبيله في حينه لكن مخابرات الجيش تابعت التعقبات وابقت على مراقبة فياض، و ليل الخميس اكتشفت مخابرات الجيش اشلاء جثة في احد بساتين القرية لكنها اوقفت التفيش بسبب الطقس الماطر وحلول الظلام .

واشتبهت المخابرات في ان الاشلاء تعود الى الوالدة، وت تفكيك الادلة الا ان العمل توقف بانتظار استكماله في الغد، وعلى الاثر أعيد توقيف حسين فياض الذي كان انكر لدى القاضية بو علوان اي علم بالامر ونفى مسؤوليته كليا عن الاختفاء وإذ به يبدل اقواله لدى التوقيف مرة ثانية فيكشف عن ضلوع احد السوريين في الجريمة ويوم الجمعة سوف تستكمل التعقبات والتحقيقات لكشف تفاصيل جريمة هزت الجنوب ولا تزال خيوطها غامضة حتى الساعة