تفاقم أزمة ازدحام البواخر.. وهذا ما أعلنته الغرفة الدولية للملاحة في بيروت

أعلنت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت في بيان، “أن إستمرار تراجع خدمات وأداء محطة الحاويات في مرفأ بيروت، بسبب انخفاض عدد الرافعات الجسرية الصالحة لتفريغ وشحن سفن الحاويات، أدى إلى تجدد أزمة ازدحام البواخر خارج الاحواض، في انتظار حلول دورها للرسو والعمل على رصيف المحطة.

وتوقعت الغرفة “أن تتفاقم أزمة الازدحام مع وصول المزيد من بواخر الحاويات، في حين ان عمليات تشغيل البواخر تتم بصورة بطيئة جدا”.

وأوضحت الغرفة أن 4 بواخر تنتظر حاليا خارج الاحواض، وان 4 بواخر أخرى متوقع وصولها خلال ال 24 الساعة المقبلة.

وأشارت الغرفة الى “أن شركات الملاحة العالمية، أعربت عن استيائها الشديد لتدهور خدمات واداء محطة الحاويات، بينما كانت من أهم المحطات العاملة في شرق المتوسط”.

وطالبت الغرفة مجددا المسؤولين كافة “التدخل سريعا مع مصرف لبنان لتمكين الشركة المشغلة لمحطة BCTC ،من تحويل أموال من ودائعها بالعملة الصعبة الى الموردين في الخارج لشراء قطع الغيار المطلوبة لإصلاح معدات المحطة ، لا سيما الرافعات الجسرية”، معربة عن تخوفها “من شل عمل المحطة في حال أصبح المزيد من هذه الرافعات خارج الخدمة، وأن يدخل الأمن الغذائي للمواطنين الى دائرة الخطر”.