تقاذف المسؤوليات.. رد سريع من المالية على الطاقة!

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المال البيان الآتي:

“في مؤازرة توضيحية لوزارة الطاقة والمياه، في دعوتها من لديه أي استفسار أو سؤال حيال التغذية بالكهرباء، أن يتوجّه الى الجهة المعنية أي الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، إزاء ذلك، يود المكتب الإعلامي في وزارة المال أن ينير أمام وزارة الطاقة- رغم العتمة-المسار المعتمد في عملية تأمين الأموال المخصصة لكهرباء لبنان:

إن وزارة المال قامت بما هو متوجب عليها، وأحالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الأسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك.

وبالتالي، يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن وإلاّ تتعمّد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً”.