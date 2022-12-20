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تقارير إسرائيليّة: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره في جنوب لبنان

منذ 6 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ “حزب الله” يفقد السيطرة على عناصره، وبعض قواته في الجنوب اللبناني، بدعوى أنّ بعضهم يريد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

الصحيفة لفتت مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يرصد في الفترة الأخيرة فقدان سيطرة “حزب الله “على عناصره في الجنوب، زاعمة أنّ الأحداث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية آخذة بالتصاعد، بشكل تدريجي، وأنّ “بعض عناصر الحزب اللبناني ليسوا منضبطين ويميلون للمواجهة مع جنود الجيش الإسرائيلي، إما بسبب الملل أو أنه من الأفضل لحسن نصر الله الأمين العام للحزب التفكير بهذا الشكل”.

الصحيفة نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنّ هناك زيادة مضطردة في حوادث الاحتكاك على الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية خلال الفترة الماضية، بنسبة 420%، وذلك في الوقت الذي تنشط فيه إسرائيل استخباراتيًا في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش العدو الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيه من داخل لبنان، متهمًا “حزب الله” بإطلاقها.

إذ كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة “درون” تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث”.

أضاف: “تعود المسيرة كما يبدو الى حزب الله. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل”، وفق تعبيره.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قدّر مركز “ألما” للبحوث والتعليم بتقرير خاص أنّ “لدى حزب الله حاليًا ما يقارب 2000 طائرة من دون طيار (UAVs)”، مشيرًا إلى أنه “على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله”.

وباتت “إسرائيل” تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة “حزب الله” على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.

 

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