"تقاوم الحرب بالفن والفرح".. هكذا علّق الحواط على إطلاق جبيل مهرجاناتها الدولية

كتب النائب زياد الحواط عبر منصة “إكس”: “جبيل تقاوم الحرب والدمار وكل الصعوبات بالفن والفرح والحياة وتطلق مهرجاناتها الدولية ببرنامج غني”.

وأضاف: “ندعو جميع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين إلى مشاركتنا هذه المهرجانات في المدينة والقضاء”.

استمرار التصعيد جنوباً

ويستمرّ التصعيد المتبادل بين إسرائيل و”حزب الله” في الجنوب اللبناني وفي بنت جبيل خصوصا، حيث قام الاحتلال الاسرائيلي – الاثنين السابق – باستهداف دراجة نارية أمام مستشفى صلاح غندور.

وفي التفاصيل، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على دراجة نارية أمام المدخل الرئيسي لمستشفى صلاح غندور، في مدينة بنت جبيل، ممّا أدّى إلى سقوط مواطنين علي محمود ويزاني وعلي عباس وإصابة عدد آخر بجروح.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، بـ”إدانة هذا العدوان السافر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم البشعة والمتكررة ومحاسبة مرتكبيها”.

وتتبادل إسرائيل و”حزب الله” الضربات يومياً على مدى الأشهر الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتّساع نطاقه وتطوّره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ولوّحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكّن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.