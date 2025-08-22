تقديراً للدعم في إخماد حرائق الساحل.. وفد سوري يزور هيكل ويقدم الشكر للجيش

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية

التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون الطوارئ منير مصطفى.

وقد قدّم الوفد الشكر لقيادة الجيش على الجهود التي بذلتها في دعم عمليات إخماد الحرائق في الساحل السوري خلال الشهر المنصرم.

الدعم اللبناني

وفي 7 تموز أعلن وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، دخول لبنان على خط الدعم الدولي لإخماد حرائق الساحل، بعد دعم أردني وتركي لكوادر الإطفاء السورية.

وقال الصالح عبر منشور له في “إكس” وقتها، إن لبنان سيعمل على دعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية، من خلال تخصيص طائرتي إطفاء مروحيتين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

واعتبر الصالح أن المبادرة اللبنانية “تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية”.