الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقديراً للدعم في إخماد حرائق الساحل.. وفد سوري يزور هيكل ويقدم الشكر للجيش

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2025 5:30 مساءً
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية

A A A
طباعة المقال

التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون الطوارئ منير مصطفى.

وقد قدّم الوفد الشكر لقيادة الجيش على الجهود التي بذلتها في دعم عمليات إخماد الحرائق في الساحل السوري خلال الشهر المنصرم.

الدعم اللبناني

وفي 7 تموز أعلن وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، دخول لبنان على خط الدعم الدولي لإخماد حرائق الساحل، بعد دعم أردني وتركي لكوادر الإطفاء السورية.

وقال الصالح عبر منشور له في “إكس” وقتها، إن لبنان سيعمل على دعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية، من خلال تخصيص طائرتي إطفاء مروحيتين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

واعتبر الصالح أن المبادرة اللبنانية “تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس البعثة العسكرية الإيطالية( MIBIL) الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد خلال زيارتهم مستشفى سبلين الحكومي
    البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين الحكومي
    وزير الصناعة جو عيسى الخوري
    وزارة الصناعة تشكل لجنة لمسح المؤسسات الصناعية الموجودة ضمن حوض الليطاني
    قوات من اليونيفيل جنوب لبنان
    في قضية "مقتل الجندي الإيرلندي".. اتهامات إسرائيلية تطال ضابطاً في الجيش اللبناني!

    الأكثر قراءة

    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    مطار بيروت- ارشيف
    بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب