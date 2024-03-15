تقديمات الضمان بين سامي الجميّل ومخاتير المتن

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بكفيا، المخاتير الكتائبيين والمناصرين في المتن، وتم في خلال اللقاء عرض للوضع العام وأوضاع المخاتير في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، بالإضافة إلى المواضيع الإنمائية التي تهم قضاء المتن.

وأطلع رئيس الكتائب الحاضرين على اقتراح القانون الذي يرمي إلى استفادتهم من تقديمات الضمان الاجتماعي بعد انتهاء مهامهم وطوال حياتهم بهدف طمأنتهم على مستقبلهم وتأمين الحماية والضمانات الاجتماعية والمعيشية لهم، والذي تقدّم به رسميًا في اليوم التالي بعدما نال موافقتهم بالإجماع.

اللقاء الذي عُقِد بدعوة من مكتب المخاتير في إقليم المتن الشمالي، حضره إلى جانب رئيس إقليم المتن روجيه أبي راشد، رئيس مصلحة المخاتير في الحزب الياس القزي ورئيس مكتب المخاتير في المتن الياس سكاف، وتم في خلاله عرض المشاكل التي يعاني منها المخاتير والتي تعيق إنجاز المعاملات، لا سيما الرسوم الباهظة التي فرضتها الموازنة وفقدان الطوابع المالية وازدهار السوق السوداء لشرائها.

كما تم البحث في ملف النازحين السوريين وهجرة الشباب، وخصوصًا في المناطق الجبلية البعيدة التي تهدّد بتغيير ديموغرافية المنطقة، وقد استمع رئيس الكتائب إلى وجهة نظر المخاتير في هذا الإطار.