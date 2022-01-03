تقريران لمصلحة الليطاني عن إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية وموسم الري

بلغت واردات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها في عبد العال وارقش وحلو خلال عام 2021 أكثر من 24 مليار ليرة لبنانية، مع العلم أن هذه الطاقة تباع الى مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 60 ليرة لبنانية للكيلو واط ساعة”.

وجاء في تقرير أصدرته مصلحة الليطاني: “اشارة الى ان انتاج الكيلو واط ساعة من مصادر اخرى يكلف الخزينة العامة اكثر من 10 سنتات من الدولار الاميركي ، اي ان ما حققته معامل الليطاني من وفر على الخزينة العامة عام 2021 بلغ اكثر من 40 مليون دولار أميركي.

وعلى الرغم من ان عام 2021 كان قليل الامطار نسبيا إذ ورد الى بحيرة القرعون 190 مليون متر مكعب من المياه، في حين كان المعدل العام يبلغ 300 مليون متر مكعب من المياه، فإن إنتاج معامل الليطاني كان جيدا وذلك يعود للأسباب التالية:

1- إن إدارة المصلحة الوطنية للنهر تحرص على حسن صيانة وتشغيل معاملها وتجديدها عندما تدعو الحاجة، وفقا للمعايير الإدارية والتقنية العالمية في مجال انتاج الطاقة الكهرومائية.

2- تفاني وإخلاص المهندسين والفنيين في معامل الإنتاج والمستخدمين في الإدارة العامة في خدمة المصلحة وخدمة المواطن في اصعب الظروف التي مرت فيها البلاد العام الفائت، ولا سيما الانهيار الاقتصادي والمالي وتدني قيمة رواتبهم وتفشي جائحة كورونا التي اصابت العديد منهم، وعلى الرغم من ذلك فقد تضافرت جهودهم وحافظوا على استمرارية العمل والإنتاج لتحويل كل قطرة مياه متوفرة الى طاقة كهرومائية تغذي شرايين الوطن.

تقرير آخر

من جهة أخرى، “عملاً بمبادئ المشاركة والشفافية وبعد انتهاء موسم الري للعام 2021 في مشروع ري القاسمية”، عممت المصلحة تقريرا آخر عن “موسم الري يبين المساحات المروية، كميات المياه، نوعية المزروعات، المساحات المخالفة وعدد المشتركين بالاضافة الى نوعية المياه، علما أن نسبة الجباية في مشروع ري القاسمية راس العين للعام الفائت، بلغت 98 % في ظل حرص المصلحة على توفير خدمة مياه الري والصيانة والنوعية والعدالة في التوزيع”.