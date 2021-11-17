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تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن اشتراط تقديم المساعدات للبنان مع بنود ترتبط بـ”حزب الله”

17 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2021 2:08 مساءً
الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة

الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة

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كشف موقع “واينت” أن “مسؤولين إسرائيليين طلبوا من السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أن تشترط واشنطن تقديم المساعدات الأمريكية للبنان، مع بنود ترتبط بـ”حزب الله”.

وأشار موقع “واينت” إلى أن هذه البنود هي الآتية:

– إبعاد نشطاء “حزب الله” من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

– التزام الجيش اللبناني بالعمل على فرض صعوبات على “حزب الله” لإنتاج الصواريخ الدقيقة ومنعه من تهريب الأسلحة الى البلاد”.

وبحسب “واينت”، فإنه في “أعقاب أنباء عن ترك جنود الجيش اللبناني، أعربت إسرائيل عن مخاوفها من تسرب السلاح الذي ستقدمه واشنطن للجيش اللبناني إلى حزب الله ومن استخدامه ضد إسرائيل”.

وأوضح الموقع أن “المسؤولين طلبوا تدخل السفيرة لمضاعفة جهود قوات اليونيفيل بمراقبة المناطق بجنوب لبنان، التي يسيطر عليها حزب الله، واليوم القوات الأممية لا يمكنها الدخول الى هذه المناطق”، لافتا إلى أن “حزب الله يعمل في هذه المناطق بدون مراقبة”.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون للسفيرة الأمريكية أن “الاستقرار في لبنان هو مصلحة إسرائيلية واضحة، ولفتوا إلى أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين هي فرصة لتقوية الاقتصاد اللبناني ومضاعفة الاستقرار في المنطقة”، وفق “واينت”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور إسرائيل، تفقدت نفقا حفره “حزب الله” على الحدود اللبنانية الإسرائيلية .

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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