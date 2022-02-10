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تقرير ايطالي بشأن لبنان.. ماذا جاء فيه؟

10 - فبراير - 2022
العلم الايطالي

العلم الايطالي

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حذّرت اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية “كوباسير” في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الخميس من “أن عدم الاستقرار في لبنان يجعل من غير المحتمل وضع برنامج إصلاحي”.

ورأى التقرير، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، أن “عدم استقرار السلطة التنفيذية الجديدة في لبنان بقيادة الرئيس نجيب ميقاتي يجعل من غير المحتمل وضع برنامج إصلاحي وعمل حكومي فعال يمكن أن يفرج عن المساعدات من قبل المؤسسات المالية الدولية ويوقف انخفاض قيمة العملة الذي يقود البلاد إلى الانهيار والسخط الشديد في المجتمع”.

وتحدث “عما يمر به لبنان حاليا من أزمات محرجة متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، تستغلها قوى خارجية لتحقيق غاياتها الخاصة، وتدويل أزمة ولدت داخليا وتعود جذورها إلى عقود عدة”، مشيرا إلى أن “لبنان هو موضع اهتمام فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى اللاعبين الإقليميين”، وقال: “إن الوضع يكتسب أهمية، خصوصا في ضوء الواجهة التاريخية والمهمة لبلدنا، والمشاركة المباشرة لقواتنا المسلحة في الدولة التي ستستمر في العمل أيضا في عام 2022 كجزء من مهمة اليونيفيل وكجزء من المهمة الثنائية MIB لدعم الجيش اللبناني”.

واعتبر أن “الوجود العسكري الإيطالي الكبير والمؤهل في لبنان يمثل جهدا ضروريا تحديدا، في ظل تدهور الاستقرار المؤسسي”.

من جهة ثانية، علقت اللجنة في تقريرها على “إغلاق قاعدة المنهاد الجوية في دبي في الإمارات العربية المتحدة”، عارضة “تطورات إغلاق هذه القاعدة في جلسات استماع لوزيري الدفاع والخارجية”، مؤكدة “ضرورة إبقاء القنوات الديبلوماسية مفتوحة للحوار والمحافظة على علاقات إيجابية مع الإمارات التي تظل الشريك الاستراتيجي لإيطاليا في تلك المنطقة”.

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