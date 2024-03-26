تقرير عبري: حزب الله سيقطع إمدادات الكهرباء في مناطق إسرائيليّة واسعة

أفاد تقريرٌ جديد لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية إنه “في ظل تهديدات حزب الله، تستعد إسرائيل لسيناريوهات مختلفة أبرزها إحداث أضرار جسيمة وغير مسبوقة في البنية التحتية في المستوطنات الشمالية المحاذية للبنان”.

وأشار التقرير إلى أن إحد السيناريوهات المطروحة هو حصول أضرار في محطات توليد الكهرباء والشبكات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل إمدادات الكهرباء بشكلٍ أساسيّ في مناطق إسرائيليّة واسعة.

وفي السياق، قال إيتان شرابي، مدير منطقة الشمال في شركة الكهرباء: “نحن نستعد لكل السيناريوهات وأحدها هو أنه لن يكون هناك كهرباء لعدة أيام نتيجة الأضرار التي قد تلحق بمحطة توليد الكهرباء أو الشبكة”.

وتطرق لاحقاً إلى مسألة استعداد المستوطنين لمثل هذه السيناريوهات، وقال: “أنا لا أشتري مولداً، وكذلك معظم موظفي شركة الكهرباء لا يفعلون ذلك، لكننا لا نتدخل في خيارات عملائنا والسكان بشكل عام.. الجميع سيتصرف حسب إرادته وبحسب رؤيته الخاصة.