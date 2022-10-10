تقرير لمجلة فوربس: ميقاتي يخسر جزءًا كبيرًا من ثروته في 7 أشهر

أفاد تقرير أعدته مجلة “فوربس” بأنّ الرئيس المكلف “نجيب ميقاتي”، خسر مبلغاً وقدره 400 مليون دولار في نحو سبعة أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2,8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022 بالتزامن مع مرور لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة.

وأسّس ميقاتي وشقيقه طه شركة “إنفستكوم”، عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي عام 2005 تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن، وفي عام 2009 اشترت “MTN” الجنوب إفريقية حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار.

وتم تصنيف خسارة ميقاتي كثالث أكبر خسارة على صعيد المليارديرات العرب.

ووفق التقرير نفسه، خسر شقيقه، طه ميقاتي 400 مليون دولار أيضاً في نحو سبعة أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2,8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022.