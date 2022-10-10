الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقرير لمجلة فوربس: ميقاتي يخسر جزءًا كبيرًا من ثروته في 7 أشهر

منذ 7 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أفاد تقرير أعدته مجلة “فوربس” بأنّ الرئيس المكلف “نجيب ميقاتي”، خسر مبلغاً وقدره 400 مليون دولار في نحو سبعة أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2,8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022 بالتزامن مع مرور لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة.

وأسّس ميقاتي وشقيقه طه شركة “إنفستكوم”، عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وفي عام 2005 تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن، وفي عام 2009 اشترت “MTN” الجنوب إفريقية حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار.

وتم تصنيف خسارة ميقاتي كثالث أكبر خسارة على صعيد المليارديرات العرب.

ووفق التقرير نفسه، خسر شقيقه، طه ميقاتي 400 مليون دولار أيضاً في نحو سبعة أشهر، ليصل صافي ثروته إلى 2,8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022.

    المزيد من أخبار لبنان

    شارع المصارف
    المصارف مستمرة بالإقفال.. اليكم التفاصيل
    قيادة الجيش
    بالصور.. توقيف عدد من المطلوبين بجرم تصنيع المخدرات
    السفير السعودي وليد البخاري والنائب السابق ايلي الفرزلي
    السفير السعودي وليد بخاري زار إيلي الفرزلي في دارته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
    صورة من الفيديو
    إنتفاضة إيران
    بالفيديو.. صورة خامنئي تحترق خلال نشرة المساء على التلفزيون الإيراني!