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تقرير مستشفى الحريري الجامعي: 86 إصابة جديدة إضافة لحالة وفاة واحدة

منذ 59 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه التالي:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 639 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 592 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 1”.

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