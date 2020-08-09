تقرير مستشفى الحريري اليومي حول كورونا

مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 473 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 80 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 17 حالة.

وأعلن شفاء 5 من المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فيه منذ البداية حتى تاريخه، إلى 281 حالة شفاء.

كما أعلن نقل 3 حالات من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالات أصحابها.

وذكر أن عدد الحالات الحرجة داخله هو 24 حالة.

ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على كل الأراضي اللبنانية، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وذكر بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76”.

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