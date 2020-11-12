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تقرير مستشفى الحريري: 575 فحصا والمصابون 87

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا و/ Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى . وفيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 575 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 661 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 0.

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