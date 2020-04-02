تقرير مستشفى رفيق الحريري الحكومي التقرير اليومي: 46 حالة شفاء

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه:

“وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 54 إصابة.

وتم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

كما تماثلت 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 46 حالة شفاء.

وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

وجميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصاباتين وضعهما حرج.