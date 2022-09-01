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تقرير من الإسكوا: تدهور ملحوظ لغالبية السكان في لبنان

منذ 16 دقيقة
تظاهرات في لبنان (أرشيف)

تظاهرات في لبنان (أرشيف)

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لفت مسؤول الشؤون الاقتصادية في منظمة الإسكوا د. “خالد ابو اسماعيل” الى ان منظمته اجرت تقريراً العام الماضي حول نسبة الفقر، وتوصلت الى أنّ 60% من السكان تحت خط الفقر علما ان هناك صعوبة في اجراء تقارير نظرًا للشح في البيانات.

وأكد اسماعيل، في حديث صوت لبنان 100,5، ألّا رقمًا دقيقًا لنسبة الفقر اليوم، الا انه لفت الى وجود تدهور ملحوظ لغالبية السكان في لبنان.

كما أشار إلى أنّ “الوضع يدعو للقلق الشديد علمًا أنّ شريحة كبيرة من الناس يصلها تحويلات من الخارج، مما ادى الى بعض الحراك الاقتصادي لكن ليس كل اللبنانيين لديهم هذه الفرصة ومن المتوقع ان تكون نسبة اللامساواة قد ازدادت”.

وختم مشدداً على ان كل مشاكل لبنان حلها سهل تقنيا، ولكنّها كلها تفترض وجود حكومة ومؤسسات قادرة على تنفيذ الاصلاحات.

    المصدر :
  • المركزية

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