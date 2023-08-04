تقرير هام لوكالة "فيتش" عن لبنان.. إليكم ما جاء فيه

أكّدت وكالة فيتش “Fitch” التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة.

كما خفّضت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية اللبنانية من CC إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.

وقررت أيضاً تخفيض التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية اللبنانية من C إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.

يشار إلى أن وكالة فيتش (Fitch) هي إحدى وكالات تصنيف الائتمان العالمية المعروفة، تقوم بتقديم تقييمات وتصنيفات لقدرة الجهات المالية مثل الحكومات والشركات والمؤسسات على سداد الديون والالتزامات المالية الأخرى.

وتقوم الوكالة بتقييم المخاطر المالية والائتمانية وتصنيفها على شكل درجات مثل AAA و AA و A وغيرها، حيث تعكس هذه التصنيفات درجة الأمان والاستقرار المالي للجهة المعنية.

وكالة فيتش تُعتبر جزءًا من مجموعة “فيتش ريتينجز” (Fitch Ratings)، والتي تعد واحدة من أكبر وأعرق وكالات تصنيف الائتمان في العالم إلى جانب وكالات أخرى مثل موديز (Moody’s) وستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s). تقدم هذه الوكالات تقييمات مهنية للمستثمرين والجهات المالية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.