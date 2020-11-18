تقرير يحث جمعية المصارف على عدم إلزام شركات إستيراد الأدوية بتأمين 15% كأموال طازجة

اعلنت اللجنة المخولة معالجة المشكلات والعراقيل المتعلقة بالمستشفيات والجيش اللبناني والقوى الأمنية والجهات الضامنة، أنه “إستناداً لما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الوطني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وبحضورالمعنيين من وزارتي الإقتصاد والصحة ونقابات المستشفيات والأطباء وشركات التأمين والأدوية والمستلزمات الطبية وممثلين عن الجيش والقوى الأمنية وتعاونيات الدولة، وبعد التوافق على جملة أولويات لمعالجتها وتحديدا البند المتعلق بـ:

-التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجةfrech money

وعقب التواصل مع جمعية المصارف عملت الجمعية وبرئاسة رئيسها سليم صفير على بت هذا البند بالإتفاق مع مصرف لبنان، وأصدرت التعميم رقم 229 -2020 المتعلق بالإعتمادات المستندية لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، دعت فيه المصارف الى عدم الطلب الى أصحاب العلاقة توفير نسبة 15% نقداً بالعملات الأجنبية، بل قيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديهم إن وجد أو قبول تحويله من مصرف آخر الى مصرف أو أن يوفره العميل بواسطة شيك بالعملات يضعه في حسابه المصرفي”.