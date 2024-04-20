تقرير يكشف تفاصيل رسالة تهديد موجهة لنصرالله وتحليل للتوتر بين إسرائيل وإيران

نشر موقع “makorrishon” الإسرائيلي تقريرًا يكشف عن تفاصيل رسالة تهديد وصلت إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

وأشار التقرير إلى أن الرسالة تحمل تحذيرًا واضحًا بضرورة الرد في حال وقوع أي استهداف.

وأوضح التقرير أن الهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في إيران أظهر قدراتٍ محتملة للطرف المنفذ، حيث نفذ بعدد قليل من الصواريخ تعبيرًا عن القدرة على الرد بفاعلية.

كما أشار إلى أن التوترات بين إيران وإسرائيل شملت ضربات متبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأن نصرالله يدرك بالتالي أن إسرائيل لديها القدرة على الرد في أي وقت.

وأشار التقرير إلى أن نصرالله يعلم أن إسرائيل قد تهاجم إيران دون حاجة لموافقة خارجية، وأنه يدرك أيضًا صعوبة توريط إيران في حرب محتملة في المنطقة.