تقطيع كابلات كهربائية ومحاولة سرقتها من المكتبة الوطنية في الصنائع

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، أنّ “عملية تقطيع وسرقة أسلاك كهربائية حصلت مؤخراً من المكتبة الوطنيّة في محلّة الصنائع.

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد المتورطَين في عملية السّرقة، وهما كلٌّ من:

-أ. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)

-خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)”.

وتابعت: “بتاريخي 14 و 19-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة الحمرا، قرب حديقة الصنائع، على متن دراجة آلية، تمّ ضبطها، في حين أوقف الثاني في محلّة رأس النّبع”.

أضافت: “بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تُثبت تورطهما، اعترف الأوّل أنّه نفّذ عملية سرقة الكابلات الكهربائية من داخل المكتبة المذكورة، بعد أن طلب من الثاني نقله على متن الدراجة إلى المحلّة، وقد قام الأخير بمراقبة الطريق إلى حين انتهاء عملية السّرقة ونقل المسروقات، إلّا أنّهما لم يتمكنا من نقلها بسبب تعطّل الدراجة، فبقيت المسروقات في ثلاثة أكياس سوداء خلف سور المكتبة. واعترف الثّاني بما نُسب إليه”.

وختمت: “أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.