الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقطيع كابلات كهربائية ومحاولة سرقتها من المكتبة الوطنية في الصنائع

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، أنّ “عملية تقطيع وسرقة أسلاك كهربائية حصلت مؤخراً من المكتبة الوطنيّة في محلّة الصنائع.

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد المتورطَين في عملية السّرقة، وهما كلٌّ من:
-أ. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)
-خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)”.

وتابعت: “بتاريخي 14 و 19-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة الحمرا، قرب حديقة الصنائع، على متن دراجة آلية، تمّ ضبطها، في حين أوقف الثاني في محلّة رأس النّبع”.

أضافت: “بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تُثبت تورطهما، اعترف الأوّل أنّه نفّذ عملية سرقة الكابلات الكهربائية من داخل المكتبة المذكورة، بعد أن طلب من الثاني نقله على متن الدراجة إلى المحلّة، وقد قام الأخير بمراقبة الطريق إلى حين انتهاء عملية السّرقة ونقل المسروقات، إلّا أنّهما لم يتمكنا من نقلها بسبب تعطّل الدراجة، فبقيت المسروقات في ثلاثة أكياس سوداء خلف سور المكتبة. واعترف الثّاني بما نُسب إليه”.

وختمت: “أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: الأزمات تؤدي الى تسريع وتيرة النهوض بأنظمة الحماية الاجتماعية
    وزير المالية يوسف الخليل
    قرار جديد لوزير المال... وهذا ما جاء فيه
    البطريرك الراعي
    طرح الراعي يحمي الرئاسة من الطحشة الايرانية.. فهل يتجاوب بري؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
    الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
    كأس العالم قطر ٢٢
    أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
    مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    "سيارة رولز رويس" لكل لاعب.. فيديو لمهاجم المنتخب السعودي يكشف الحقيقة!