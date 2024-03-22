تقلبات الطقس مستمرة.. منخفض جوي جديد خلال أيام!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا فترة الظهر مع رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تخف حدة الامطار ابتداء من فترة بعد الظهر حيث تنحسر مساء، ويستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1800 متر، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياحا ناشطة، ويستمر حتى بداية الأسبوع حيث يستقر مرحليا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22 درجة، طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتقارب 65 كلم/س، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر، تخف حدة الأمطار إعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا فترة الظهر ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تخف حدة الأمطار ابتداء من فترة بعد الظهر حيث تنحسر مساء، ويستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1800 متر، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار في المناطق الداخلية فترة بعد الظهر لتعود فتنحسر في الفترة المسائية.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية، مع ضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س وتقارب الـ 65 شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,41.

– ساعة غروب الشمس: 17,50.

الأب خنيصر

وكان المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، قد أشار مساء الخميس إلى أن لبنان سيتأثّر بمنخفض جويّ اعتباراً من مساء اليوم، ولغاية قبل ظهر يوم السبت. المقبل.

لافتاً إلى أنّ الأمطار ستتساقط “بغزارة جدّاً” ابتداءً من مساء الخميس، في المناطق الساحليّة، وخصوصاً الوسطى منها من جبيل إلى الدامور، ومناطق المتن وكسروان وعاليه والشوف، تليها المناطق الجنوبيّة والشماليّة والبقاعيّة.

وأضاف أنّ البرد سيتساقط أيضاً بغزارة، وبشكل ملحوظ”.

وعن طقس “أحد الشعانين”، قال خنيصر إنّ “المنخفض سينحسر يوم السبت، بينما تتأثّر البلاد بحالة عدم إستقرار بعد ظهر يوم الأحد، حيث تتساقط الأمطار بشكل خفيف”.

وأعلن أنّ “منخفضاً جويّاً جديداً سيصل إلى لبنان يوم الإثنين المقبل، والأمطار ستكون غزيرة بين الإثنين والثلاثاء”.