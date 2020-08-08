تقلبات جوية..وأمطار خفيفة محتملة

ما زال طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان لتليه كتل هوائية رطبة ستتمركز فوق وسط تركيا وتؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة بين غدًا والأربعاء. وهذه التقلبات قد تؤدي بدورها الى احتمال مطر خفيف رذاذ محلي.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٧ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب فيما الاجواء مشمسة في الداخل

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

طقس اليومين المقبلين:

الأحد: انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي.

الاثنين: انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي.