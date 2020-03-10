تقلبات مناخية سيشهدها هذا الأسبوع… واستعدوا لعودة الأمطار!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الداخل وفوق الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بأمطار موسمية معتادة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الداخل وفوق الجبال.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح وتؤدي لظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تتساقط الامطار في فترة ليل الخميس/صباح الجمعة مع اقتراب المنخفض الجوي.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و85 %

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05,57 ساعة غروب الشمس: 17,41