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تقلّب "الدولار" يُنتج جدولًا ثالثًا للمحروقات اليوم.. والأسعار إلى ارتفاع!

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 20 - مارس - 2023 8:13 مساءً
أسعار المحروقات

أسعار المحروقات

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مع الارتفاع الهستيري للدولار في السوق السوداء، صدر عن وزارة الطاقة والمياه إستثنائيًا، مساء اليوم الإثنين، جدول ثالث لأسعار المحروقات، مسجلًا ارتفاعًا جديدًا .

فقد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 64000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 60000 ليرة لبنانية والغاز 42000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 2.170.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 2.222.000 ل.ل.
المازوت: 2.052.000 ل.ل.
الغاز: 1445.000 ل.ل.

هذا وقد واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنونيّ مساء اليوم، وسجّل ما بين 120700 ليرة و121200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

 

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