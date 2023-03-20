تقلّب "الدولار" يُنتج جدولًا ثالثًا للمحروقات اليوم.. والأسعار إلى ارتفاع!

مع الارتفاع الهستيري للدولار في السوق السوداء، صدر عن وزارة الطاقة والمياه إستثنائيًا، مساء اليوم الإثنين، جدول ثالث لأسعار المحروقات، مسجلًا ارتفاعًا جديدًا .

فقد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 64000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 60000 ليرة لبنانية والغاز 42000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 2.170.000 ل.ل.

بنزين 98 أوكتان: 2.222.000 ل.ل.

المازوت: 2.052.000 ل.ل.

الغاز: 1445.000 ل.ل.

هذا وقد واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنونيّ مساء اليوم، وسجّل ما بين 120700 ليرة و121200 ليرة مقابل الدولار الواحد.