تقنين المازوت مستمر والبلد مهدّد بالعتمة الشاملة

كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”:

ما الذي يحصل في موضوع المازوت؟ وهل فقدانه من الاسواق يعود إلى التهريب أم بسبب امتناع الشركات عن التسليم، أم لتأخر فتح الاعتمادات، أم لاحتكار كارتيل ما وغياب دور فعال لمنشآت النفط، أم لتخزينه في المحطات؟ ببساطة فان الجواب هو كل العناصر مجتمعة ممكن ان تكون سبباً، ولو ان السهام تطال هذه المرة الدولة والشركات أكثر من غيرها.

وزارة الطاقة تضع الحق في انخفاض مخزون المازوت لدى “المنشآت”، على التأخير في فتح الاعتماد لدى مصرف لبنان. والشركات تبرر النقص بعدم وصول البواخر والتأخر في إفراغ الحمولات.

والمواطنون يلقون اللوم على أصحاب المحطات ويتهمونهم بتخزين المادة لحين ارتفاع الاسعار وتحقيق ارباح أكبر. واصحاب المحطات يتحججون بعدم تسليم الشركات للمازوت. والكل يلقي بجزء من اللائمة على التهريب إلى سوريا. وفي المحصلة فان مادة المازوت غائبة والبلد مهدد بالعتمة الشاملة.

فكهرباء لبنان زادت معدلات التقنين نتيجة نقص المازوت وتراجع انتاج معامل الكهرباء. وأصحاب المولدات هدّدوا باطفاء مولداتهم بعد عجزهم عن تأمين هذه المادة من الاسواق، واضطرار أكثريتهم إلى التعبئة بالليترات من أجل تأمين التيار.

نقابة أصحاب المحطات تؤكد، بحسب احد المصادر، توقف بعض الشركات عن تسيلم مادة المازوت خلال الأيام القليلة الماضية. أما تأخر الدولة في فتح اعتمادات جديدة فهو يعود إلى توقف شركة zr energy، عن التعامل مع الدولة، واضطرار الاخيرة الى عقد اتفاقيات مع موردين جدد.

وعليه فان التقنين في مادة المازوت سيستمر خلال الايام العشرة القادمة ولن تبدأ الامور بالحلحلة قبل 12 حزيران تاريخ قدوم البواخر الجديدة. إخراج اللاعبين الاساسيين BB energy وZR energy، اللذين كانا يزودان السوق عامة والكهرباء خاصة بمادة المازوت، على غفلة، هدد بايقاع البلد بالعتمة الشاملة. أما التلزيمات والعقود الجديدة فهي تحوم، بحسب مصادر مطلعة، حول شركة “كورال” للاضطلاع بمسؤولية استيراد المشتقات النفطية الى لبنان،

وذلك بالنظر الى حجمها الكبير. إلا انه رغم طلب الجهات الرسمية من شركة “كورال” الحلول مكان الشركتين السابقتين، وتمني الكثير من المؤسسات النفطية القبول، نظراً لإحجام الشركات العالمية والمحلية عن الدخول في عقود مع الدولة، فان “كورال” ما زالت مترددة لغاية اللحظة، على الرغم من التوقع بقبولها في نهاية المطاف.