السبت 5 ربيع الأول 1444 ﻫ - 1 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقنين في بيع ربطة الخبز... هل عادت أزمة الرغيف؟

منذ دقيقة واحدة
الخبز لبنان

الخبز لبنان

A A A
طباعة المقال

عادت أزمة الخبز لدى الأفران، بحيث عمدت بعض الأفران إلى التقنين في بيع ربطة الخبز‎.‎

وفي هذا الإطار، أكّد نقيب أصحاب صناعة الخبز، أنطوان سيف، لـ”النهار” أنّ “هذه المشكلة تعود إلى تقليص كمية الطحين ‏المخصَّصة للأفران من قِبل اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الاقتصاد، وقد حُسم من الكمية حوالي 10 إلى 15 في المئة، ما يعادل حوالي ‏‏3 إلى 4 آلاف طن في الشهر من الطحين، ما سيؤدي إلى أزمة لا محال”.‏

وأضاف سيف أنّه “لم يعد هناك طحين كافٍ لتغطية طلب السوق، لا سيما أنّ كثيرين لم يعد باستطاعتهم شراء سوى الخبز لأنّه ‏الأرخص بين المخبوزات، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب عليه، إضافة إلى زيادة الطلب بسبب بدأ العام الدراسي في المدارس”.‏

هذا، وتم التأكيد أن لا ازمة أكياس خبز في السوق كما يُشاع. ‏

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: في ذكرى‎ ‎اتفاق‎ ‎الطائف نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون للقضاة: واجهوا من يقيد العدالة سواء في "المركزي" أو في تحقيقات المرفأ
    الهجرة غير الشرعية
    التصدي لمراكب الموت: الحل الأمني لا يكفي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو
    مونديال قطر.. المنتخب البرتغالي يصدم رونالدو
    مصرف لبنان
    بيان جديد من مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
    لحظة إنقاذ رضيعة في الصين من الطابق السابع
    فيديو مرعب.. سبايدر مان الصيني ينقذ رضيعة من الطابق السابع!