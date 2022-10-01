تقنين في بيع ربطة الخبز... هل عادت أزمة الرغيف؟

عادت أزمة الخبز لدى الأفران، بحيث عمدت بعض الأفران إلى التقنين في بيع ربطة الخبز‎.‎

وفي هذا الإطار، أكّد نقيب أصحاب صناعة الخبز، أنطوان سيف، لـ”النهار” أنّ “هذه المشكلة تعود إلى تقليص كمية الطحين ‏المخصَّصة للأفران من قِبل اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الاقتصاد، وقد حُسم من الكمية حوالي 10 إلى 15 في المئة، ما يعادل حوالي ‏‏3 إلى 4 آلاف طن في الشهر من الطحين، ما سيؤدي إلى أزمة لا محال”.‏

وأضاف سيف أنّه “لم يعد هناك طحين كافٍ لتغطية طلب السوق، لا سيما أنّ كثيرين لم يعد باستطاعتهم شراء سوى الخبز لأنّه ‏الأرخص بين المخبوزات، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب عليه، إضافة إلى زيادة الطلب بسبب بدأ العام الدراسي في المدارس”.‏

هذا، وتم التأكيد أن لا ازمة أكياس خبز في السوق كما يُشاع. ‏