تقنين في بيع ربطة الخبز... هل عادت أزمة الرغيف؟

عادت أزمة الخبز لدى الأفران، بحيث عمدت بعض الأفران إلى التقنين في بيع ربطة الخبز.
وفي هذا الإطار، أكّد نقيب أصحاب صناعة الخبز، أنطوان سيف، لـ”النهار” أنّ “هذه المشكلة تعود إلى تقليص كمية الطحين المخصَّصة للأفران من قِبل اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الاقتصاد، وقد حُسم من الكمية حوالي 10 إلى 15 في المئة، ما يعادل حوالي 3 إلى 4 آلاف طن في الشهر من الطحين، ما سيؤدي إلى أزمة لا محال”.
وأضاف سيف أنّه “لم يعد هناك طحين كافٍ لتغطية طلب السوق، لا سيما أنّ كثيرين لم يعد باستطاعتهم شراء سوى الخبز لأنّه الأرخص بين المخبوزات، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب عليه، إضافة إلى زيادة الطلب بسبب بدأ العام الدراسي في المدارس”.
هذا، وتم التأكيد أن لا ازمة أكياس خبز في السوق كما يُشاع.