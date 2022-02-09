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تقنين موقّت للكهرباء في جبيل.. ما السبب؟

منذ ساعتين
كهرباء جبيل

كهرباء جبيل

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أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، أنها “ستعتمد تقنينا موقتا لأسباب طارئة ناتجة من نقص في مادة المازوت، بعد العطل الذي حصل في الباخرة وعدم إمكانيتها من تفريغ حمولتها في خزانات شركات التوزيع.

وسيأتي التقنين كالآتي:

1 : المنطقة التجارية تحت الأوتوستراد
– من الساعة 3ب ظ حتى الساعة 6 ب ظ
– من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.
من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

2 : المناطق الأخرى السكنية والمختلطة:
– من الساعة 1 ب. ظ حتى الساعة 5 ب ظ
– من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا
– من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا.

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