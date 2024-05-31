تكتل الاعتدال: المزايدة على نقابة المحامين في طرابلس مرفوضة

صدر عن تكتل الاعتدال الوطني البيان الآتي: “استهجن تكتل الاعتدال الوطني حادثة اقتحام مجموعة من الخارجين عن القانون لمقر نقابة المحامين في طرابلس والشمال. واعتبر التكتل ان نقابة المحامين في طرابلس والشمال ونقيبها مشهود لهم بمواقفهم العروبية ودعمهم للقضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية. ان محاولة المزايدة على هذه النقابة ونقيبها بما يمثلون من دفاع عن الحريات العامة وحقوق المظلومين، مرفوضة ومردودة بأشكالها كافة. وطالب التكتل الأجهزة الأمنية بالتحرك سريعا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

واعتبر التكتل أنه إذا كان من حق أي مجموعة سياسية التعبير عن رأيها بالأساليب الديمقراطية المعهودة إلا أنها لا يحق لها بأي شكل من الأشكال الاعتداء على حرية ورأي الآخرين او منعهم من التعبير عنه”.