تكتل الجمهورية القوية سلم السفير الصيني نسخة من كتابه الى الامم المتحدة

أجرى أعضاء من تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعا افتراضيا عبر الzoom مع سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان، وذلك “في اطار متابعة الخطوات التي بدأها نواب التكتل باتجاه الامم المتحدة عبر رفعهم كتابا الى الامين العام انطونيو غوتييرس مطالبين باسم الشعب اللبناني بانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تتابع التحقيق بانفجار المرفأ”.

ضم الاجتماع النائبين انطوان حبشي وإدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومستشار رئيس الحزب ايلي خوري.

وأشار بيان للتكتل،الى انه “بعد نقل تحيات رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الى السفير الصيني، شرح الوفد القواتي وجهة نظر الحزب ومضمون الكتاب الذي رفعه التكتل للامين العام والاسباب الموجبة الضرورية لانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تساعد في التحقيق بشكل علمي ومتجرد بعيدا من التدخلات السياسية التي ما زالت تعيق التحقيق بعد ستة اشهر من الانفجار”.

وقدم الوفد إلى السفير نسخة من الكتاب، “آملين دعم الصين لخطوة التكتل كونها عضوا دائما في مجلس الأمن، توخيا للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن الانفجار، عل العدالة الحقيقية تعزي أهل الضحايا والجرحى وأهالي الأحياء المنكوبة في بيروت”.

وأفاد البيان ان السفير الصيني “أبدى تعاطفه الانساني والوجداني مع ضحايا الانفجار وتضامنه مع سكان بيروت ووعد بنقل كتاب نواب حزب القوات الى حكومته في بيجين والى مندوب الصين في الأمم المتحدة. كما شكر الوفد دولة الصين على كل ما تقدمه من مساعدات إغاثة طبية وغذائية الى الشعب اللبناني”.